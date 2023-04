Etude : en France, un jeune sur cinq ne lit jamais

En France, un jeune sur cinq n'ouvre jamais un livre et parmi ceux qui lisent, ils sont 49% à ne le faire qu'occasionnellement, selon une étude.

Aujourd'hui, les écrans ont pris une place phénoménale, de la télévision aux téléphones en passant par les tablettes et les montres connectées. Si bien que les jeunes ne lisent presque plus. Selon une étude, un jeune sur cinq n'ouvre jamais un livre (20%), et parmi ceux qui lisent, ils sont 49% à ne le faire qu'occasionnellement.

Alors que de nombreux élèves profitent actuellement des vacances scolaires du mois d'avril, l'occasion semble propice pour se plonger dans un nouveau livre. Mais ils ont d'autres projets. A l'image d'Antoine et Thibault, âgés de 17 ans. Les deux lycéens, à Aix-en-Provence, ont prévu de «sortir avec mes amis» et de «jouer à la play (console de jeux)». Lorsqu'on leur demande s'ils ont quand même l'intention de lire, ils répondent ne «pas trop aimer ça» et ironisent en disant : «ce n'est pas ce que je fais de mieux».

Pour Yanis, 16 ans, «réussir à être plongé dans une histoire, c'est compliqué. Avec tout ce qu'il y a sur les réseaux (sociaux) en ce moment, on peut se divertir plus facilement». Et cela ne se vérifie pas qu'auprès des lycéens. Raphaël a 20 ans et est étudiant en sciences politiques. Il confie lire, «mais seulement des documents qui nous sont fournis par l'université, du coup, on n'a pas le temps pour des romans».

Des techniques pour attirer de jeunes lecteurs

Face à ce constat, qui en alarme plus d'un, certains libraires usent de techniques peu conventionnelles pour attirer de jeunes lecteurs. C'est le cas de la librairie «Mon chat pitre» qui, comme son nom l'indique, est aussi la maison de plusieurs chats. Ces petites bêtes à quatre pâtes sont en effet le meilleur ami des lecteurs et des écrivains, mais pas seulement. Ils attirent aussi les plus jeunes, qui ont l'habitude de les voir sur les réseaux sociaux.

Lou Vincent, libraire, explique : «Nous, on a une librairie un peu particulière parce qu'on a des chats. Les chats attirent les jeunes, ces jeunes viennent une première fois pour (les) chats et vont se rendre compte qu'il y a des livres. Ça enchaine sur de la lecture régulière.»

Pour certains, la solution ce sont les chats, pour d'autres les mangas. Les livres auront donc toujours une place dans nos bibliothèques, mais surtout entre nos mains.