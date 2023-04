Olivier Dussopt : «quand on parle de sa retraite comme un moment de délivrance, cela signifie que l’on vit le travail comme un enfermement»

Invité du Grand Rendez-vous CNEWS/Europe1, le ministre du Travail Olivier Dussopt a appelé a estimé que, contrairement à ce qu'il a entendu dans les manifestations, les Français sont relativement satisfaits de leur vie au travail.

Le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, Olivier Dussopt, était l’invité du Grand Rendez-Vous CNEWS/Europe1, ce dimanche 16 avril.

Réagissant à la réforme des retraites, promulguée dans la nuit de vendredi à samedi, il a remarqué que dans les manifestations, «derrière les messages sur les retraites, il y avait d'autres messages, sur le sens que le travail doit avoir dans une vie».

«Quand j'entends des Françaises et Français me dire que c'est impossible d'aller jusqu'à 64 ans alors même que dans des pays similaires au nôtre tout le monde est déjà à 66 ou 67 ans, ça dit quelque chose sur la manière dont le travail est vécu», explique-t-il. «Quand on parle de sa retraite comme un moment de délivrance, cela signifie que l’on vit le travail comme un enfermement», regrette le ministre.

Pourtant, selon lui, «il y a quelque chose de très paradoxal, car les études nous disent que les trois quarts des Français sont satisfaits de leur travail». Il se félicite également que 68% des 15-64 ans travaillent, «le plus fort taux depuis 50 ans».