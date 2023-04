Réforme des retraites : une nuit de tension après l’allocution d’Emmanuel Macron

Ce lundi 17 avril, à 20h, de très nombreux «concerts de casseroles» ont été entendus dans toute la France, en opposition à l’allocution télévisée d’Emmanuel Macron. Si l’atmosphère était d’abord bon enfant, des violences ont ensuite éclaté entre les manifestants et les forces de l’ordre.

Faire du bruit pour ne plus entendre Emmanuel Macron : la colère suscitée par l’adoption de la réforme des retraites vire à l’exaspération, tant et si bien que de nombreux manifestants ont participé à des «concerts de casseroles», lundi soir à 20h, pour couvrir l’allocution du président de la République.

Les rassemblements se déroulaient notamment sous les fenêtres les mairies, à l’appel de l’organisation altermondialiste Attac. «Il ne veut pas nous entendre, il ne veut pas nous écouter. Nous non plus, on ne veut pas l’écouter, et donc on sera là pour couvrir sa voix par un concert de casseroles», a déclaré à CNEWS Alice Picard, porte-parole de l’organisation, en marge de l’un de ces rassemblements.

Une action pacifique et des rassemblements qui ont commencé dans la bonne humeur, au son des cliquetis métalliques. Selon Attac, «plus de 300 rassemblements» ont ainsi été organisé dans toute la France. Cette ambiance bon enfant qui n’a cependant pas duré.

Plusieurs de ces rassemblements se sont transformés en manifestations sauvages plus tard dans la soirée. Dans la capitale, environ 2.000 manifestants ont participé à ces manifestations sauvages, selon la préfecture, qui avait recensé 16 feux de poubelles à la fin de la soirée.

Plusieurs incidents se sont également produits à Lyon, ou des individus ont forcé la porte de la mairie du 1er arrondissement, et s’y sont introduits afin de taguer les murs de l’entrée, selon un communiqué de la préfecture. D’autres manifestations ont également incendié la devanture du poste de la police municipale du 1er arrondissement, et un incendie s’est également déclaré au sous-sol d’un immeuble mitoyen.

Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre, qui ont répliqué aux jets de projectiles des manifestants avec du gaz lacrymogène. Deux policiers ont été blessés au cours de la soirée. La préfète de région a réagi en condamnant fermement «ces atteintes aux biens publics» et assuré de son soutien les forces de l'ordre.

D’autres manifestations non-déclarées suivies de dégradations ou de violences ont également eu lieu à Caen, Rennes, Nantes, Angers, ou encore Strasbourg.