Rodéos urbains : qu'est-ce que la méthode du «contact tactique», utilisée par les policiers londoniens ?

Alors que la loi française reste très stricte en matière d'intervention sur les rodéos urbains, des élus aimeraient expérimenter le «contact tactique», une méthode utilisée par les policiers londoniens depuis plusieurs mois.

Le phénomène des rodéos urbains n'est pas nouveau, mais prend de l'ampleur d'année en année, devenant une véritable plaie contre laquelle les forces de l'ordre peinent à lutter. Ainsi, certains élus appellent à ce que soit expérimentée la méthode du «contact tactique», déjà en vigueur à Londres.

A l'image de François Jolivet, député Horizons de l'Indre. «A Londres, les policiers peuvent mettre hors d'état de nuire un individu en rodéo moto en le percutant tactiquement. Cela empêche l'individu de pénétrer en zones piétonnes. Nous pouvons l'expérimenter en France. + d'outils tactiques pour nos policiers, - pour les délinquants», a-t-il écrit sur Twitter.

Et il n'est pas le seul. Le président de Reconquête et ancien candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, s'est dit favorable ce dimanche à un changement de législation pour autoriser les policiers à procéder sous condition à des «contacts tactiques» afin de mettre fin aux rodéos urbains.

Concrètement, cette technique consiste à faire chuter un suspect en fuite en le percutant. Elle est déjà en vigueur à Londres et est utilisée notamment pour les vols à l'arraché. En France, si un conducteur chute, c'est la responsabilité du policier qui est engagée.

Avec la mise en place de cette méthode, il sera possible d'engager une course-poursuite avec les suspects, ce qui est aujourd'hui fortement déconseillé en raison d'un risque d'accident bien trop élevé.

Mais les syndicats de police réclament avant toute mise en oeuvre un encadrement juridique. «Il faut qu'on soit, nous policiers, dédouané juridiquement, car dès qu'il y a des blessés aujourd'hui, on est mis en examen pour mise en danger d'autrui et blessures involontaires ou volontaires», explique Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP. Ajoutant qu'«on se retrouve bien seul devant le juge».

Selon la police londonienne, le «contact tactique» aurait fait chuter de 36% le nombre de délits à scooter en 2017 et 2018. D'ailleurs, elle n'hésite pas à mettre en avant les interpellations utilisant cette méthode, comme dans cette vidéo.

A dangerous moped rider, who showed a complete disregard for others as he cut through a busy public park in #Brixton to avoid arrest, has been jailed.





Footage shows officers bringing the pursuit to a safe conclusion using tactical contact.



https://t.co/7PV7Bg4h1W pic.twitter.com/liCuoBwzT4

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 19, 2020