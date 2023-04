Un projet de loi présenté pour allonger le délai de congé pour le décès d'un parent

Le sénateur LR Stéphane Rudulier a présenté un projet de loi dédié à allonger les congés attribués lors du décès d'un parent. Actuellement fixé à trois jours, ce délai passerait donc à cinq.

Une évolution à venir ? Actuellement en France, le Code du travail prévoit un congé de 3 jours pour le décès d'un parent proche. C'est-à-dire pour la mort du conjoint, du concubin ou d'un partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.

Le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Stéphane Rudulier, propose l'allongement de ce congé, qui passerait de 3 jours à 5, notamment pour gérer plus facilement les démarches administratives longues et les obsèques.

Interrogé par CNEWS, les Français sont favorables à des jours supplémentaires. Ils mettent en avant le fait que le décès d'un parent est très éprouvant et qu'il faut plus de temps pour pouvoir reprendre le travail.

Par ailleurs, comme l'énonce Stéphane Rudulier, «certaines entreprises ont des conventions de 4 à 5 jours. Des millions d'actifs non pas voix à cette démarche.» D'autant plus que certains Français doivent prendre sur leur congé pour avoir plus de temps.

Le gouvernement promet de se pencher sur le dossier puisque la question devrait être posée au sein du projet de loi sur la fin de vie, visant à affirmer le libre choix de la fin de vie et à assurer un accès universel aux soins palliatifs en France.

Selon une étude de 2021 les coûts des arrêt-maladies pour un deuil est de 700 millions d'euros par an. Alors cet allongement du congé pourrait également permettre de faire des économies.

des cas différents en europe

A travers l'Europe, la plupart des pays se rapprochent du système français concernant ce type de congés. Mais quelques pays vont déjà plus loin.

En Allemagne, ce sont les conventions collectives ou des accords avec les entreprises qui déterminent le nombre de jours de congé pour le décès d'un parent. Ce congé peut être entre 2 et 3 jours, mais peut atteindre une semaine.

Pour la Suède, dans le secteur public, le droit au congé peut aller jusqu'à 10 jours pour le cas d'un décès proche.