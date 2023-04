Pénurie d’eau : le préfet des Pyrénées-Orientales tire la sonnette d’alarme

Le préfet des Pyrénées-Orientales a averti mardi 25 avril qu'en raison de la sécheresse exceptionnelle dans ce département, «il n'y aura pas suffisamment d'eau pour tous les usages» cet été.

Une situation très préoccupante. En raison de la sécheresse exceptionnelle qui touche les Pyrénées-Orientales, Rodrigue Furcy, préfet du département, a dressé un constat alarmant. «Il n’y aura pas suffisamment d’eau pour tous les usages, les quantités disponibles sont très faibles», a-t-il déclaré.

Ce dernier a précisé qu’une réunion du comité sécheresse est prévue jeudi prochain. Il a annoncé «qu’il y aura des décisions difficiles à prendre», qu’il faudra «prolonger ou modifier» l’arrêté de restriction d’eau en vigueur jusqu’au 30 avril. Pour rappel, ce mois a été «le plus sec depuis 1959», plongeant le département dans une situation «extrêmement tendue».

Une «catastrophe humaine»

Ce lundi, Hermeline Malherbe, présidente socialiste de ce département frontalier de l'Espagne, a interpellé le chef de l'État Emmanuel Macron dans un courrier, pointant le risque de «catastrophe humaine», de «catastrophe écologique, demain économique».

De son côté, Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie, a soutenu cette demande, annonçant un «dispositif exceptionnel d’un million d’euros pour accompagner le monde agricole ainsi que les collectivités».

«Cette enveloppe pourra être mobilisée pour l'achat de camions-citernes pour l'approvisionnement en eau potable, ou de citernes, tonnes à eau ou moyen d'abreuvement des troupeaux afin de permettre la montée des animaux à l'estive», a-t-elle précisé, en visite dans les communes touchées par l'incendie de la mi-avril.

Dans les Pyrénées-Orientales, département connu pour ses importantes productions de fruits et légumes, quatre villages, totalisant plus de 3.000 personnes, sont même privés d'eau potable et des bouteilles distribuées aux habitants. Le forage qui les alimente d'habitude étant au plus bas, un branchement a été fait sur un autre, mais l'eau n'en est pas buvable, selon les premières analyses.