Mayotte : immersion au cœur de la brigade anti-migrants déployée sur le territoire

Parmi les 1.800 gendarmes et policiers déployés pour l’opération anti-migrants, une quarantaine de «CRS 2.0» ont été dépêchés pour reconquérir le terrain à Mayotte. Immersion sur place.

Sur l’archipel de Mayotte, quelque 1.800 gendarmes et policiers ont été mobilisés pour, selon le ministère de l’Intérieur, déloger les migrants illégaux du département français et juguler la délinquance, le pillage des habitants et les attaques contre les forces de l’ordre. Parmi eux, une quarantaine de «CRS 2.0» ont été envoyés pour rétablir l'ordre.

«On a décidé de venir en renfort immédiat pour pouvoir traiter, démanteler et franchir ce barrage», explique Jean-Louis Sanchet, commandant de la brigade CRS 8. Cet ancien des commandos de la marine nationale aujourd’hui responsable de la quarantaine de fonctionnaires de la CRS-8 envoyée sur place, ajoute : «nous sommes sur une phase supérieure, c'est-à-dire que nous sommes des éléments de fixation pour interpeller» les individus.

Sur place, ces gendarmes doivent faire face à des centaines d’immigrés clandestins, le plus souvent Comoriens, prêts à en découdre pour conserver leurs bidonvilles et éviter l’expulsion vers leur pays d’origine, et ce, malgré leur extrême précarité.

Au premier jour de l'opération anti-migrants Wuambushu, dimanche dernier, la CRS-8 avait fait usage de pas moins de 650 grenades lacrymogènes, 85 grenades de désencerclement et 650 tirs de lanceurs de balles de défense (LBD).

Formés à la lutte contre les violences urbaines

Installée en 2021 par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, la CRS 8 a été créée pour être mobilisable 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et déployée en moins de 15 minutes dans un rayon de 300 km. Ses 200 membres sont spécialement formés à la lutte contre les violences urbaines et les manifestations violentes, notamment dans les villes moyennes.

«Sauf exception, l’unité n’a pas vocation à rester sur une zone d’intervention plus de quelques jours», précisait le ministre l’Intérieur à sa création.

Cette unité composée de 200 CRS spécialement formés et équipés pourra être déployée en 15 minutes dans un rayon de 300 kilomètres en cas de troubles graves à l’ordre public et de violences urbaines. https://t.co/mtiUksRMKZ pic.twitter.com/LoiCHOIKSY — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 1, 2021

En mars dernier, la CRS-8 avait été envoyée à Rennes après plusieurs nuits de heurts liés à la réforme des retraites