Trafic de drogue à Marseille : la maire des 13e et 14e arrondissements appelle à une conférence d'urgence

Ce jeudi 27 avril, la maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille, Marion Bareille, a demandé aux acteurs locaux de s’engager dans la lutte contre le trafic de drogue dans la cité phocéenne appelant à une conférence d’urgence pour endiguer le problème.

Cela devient invivable. Alors que les violences et les fusillades se multiplient à Marseille, dont la dernière remonte au 24 avril au soir, Marion Bareille, maire des 13e et 14e arrondissements de la cité phocéenne, a demandé, dans une lettre adressée à Laurent Carrié, préfet délégué pour l’égalité des chances chargé du plan Marseille en grand, d’organiser «une conférence d’urgence» pour la ville en mai prochain.

«Depuis le début de l'année, à Marseille et en particulier sur les 13e et 14e arrondissements, 17 personnes sont tombées sous les balles d'assassins, des semeurs de mort sans foi ni loi. Ce chiffre témoigne de la violence qui sévit dans nos quartiers et qui emprisonne hommes, femmes et enfants de notre secteur», a écrit Marion Bareille.

«Cet appel pourra se retranscrire dès le mois de mai prochain dans l’organisation d’une conférence d’urgence pour Marseille, ses quartiers et contre la drogue», a-t-elle ajouté.

La maire des 13e et 14e arrondissements indique, par ailleurs, que depuis le début de mandat, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a mis à disposition de la cité phocéenne d’importants moyens pour lutter contre le trafic de drogue.

Cela se traduit notamment par l’affectation de 300 nouveaux policiers, la pérennisation de 3 compagnies de CRS présentes au quotidien dans les quartiers ou encore la construction d’un grand commissariat venant renforcer la sécurité et les conditions d’exercice des forces de l’ordre.

Ainsi, si l’enjeu pour Marion Bareille est de rendre à ses 150.000 habitants leur «sérénité» et leur «tranquillité» et d’améliorer «leur quotidien», ce retour au calme ne pourra se faire qu’à travers la mobilisation de toutes les institutions de l’État. «J'appelle l'ensemble des institutions publiques, des acteurs du monde associatifs et sociaux, à se mobiliser ensemble», a demandé la maire.