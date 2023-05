1er-Mai : des syndicats de police reçus par Emmanuel Macron le 12 mai prochain, après lui avoir réclamé des «gestes forts» dans une lettre commune

L'Elysée doit recevoir les quatre principaux syndicats de police le 12 mai prochain, après que ces derniers ont adressé une lettre ce jeudi à l'Etat, réclamant une série de gestes forts et une rencontre avec Emmanuel Macron pour endiguer les violences à l’encontre des forces de l’ordre, après les événements du 1er Mai.

Alors que les forces de l’ordre sont attaquées à coups de bâton et visées par des projectiles à chaque journée de manifestation contre la réforme des retraites, les quatre principaux syndicats de police, à savoir Alliance Police Nationale, Synergies Officers, SNIPAT et SICP, avaient demandé, dans une lettre commune adressée à Emmanuel Macron, une audience en urgence avec le chef de l’État pour évoquer cette «situation apocalyptique». Ce à quoi l'Elysée a répondu favorablement ce vendredi, acceptant de les recevoir le 12 mai prochain.

«La maison Police brûle (…) Faut-il attendre qu’un des nôtres soit tué par l’un de ces criminels ? Le bloc syndical ne l’acceptera jamais. Il est plus que temps de signer la fin de l’impunité», ont prévenu les syndicats réclamant des «gestes forts» au président de la République.

Alliance et ses partenaires décident d'AGIR pour ne PAS subir et saisissent le président de la république ! pic.twitter.com/c3Dk5nUInJ — ALLIANCE PN (@alliancepolice) May 4, 2023

«Sans un geste fort, nous considérerons l’absence de mesures de protection prises en soutien des forces de l’ordre comme un blanc-seing en faveur de tous les criminels, de tous les casseurs», ont ajouté les organisations syndicales.

Ainsi, à travers cette lettre, les syndicats ont exigé «une réponse pénale ferme, rapide avec peine minimale pour les agresseurs des forces de l’ordre et des personnes chargées d’une mission de service public dès le premier fait» et «la création d’une infraction autonome d’incitation à la haine ou à commettre un crime ou un délit à l’encontre» des policiers.

«La peur doit changer de camp»

Concernant les revendications salariales, les quatre institutions ont demandé une revalorisation de l’indemnité spécifique et sujétion spéciale pour tous les corps actifs de la police à hauteur de 35%» et un «déplafonnement de la bonification du 1/5e et la création d’une sixième année de bonification».

«Toutes ces demandes prioritaires de salut public ne sont que légitimes reconnaissances pour les policiers qui subissent, qui sont usés, fatigués, à bout, en colère et qui doivent vivre avec le risque létal qui n’a jamais été autant omniprésent», ont noté les syndicats précisant que «la peur doit changer de camp».

«Il est inacceptable de laisser les forces de l’ordre servir de bouclier humain, voire de les déshumaniser et de nier leur dignité», ont-ils poursuivi.

À noter également l’absence du syndicat UNSA, principalement pour des raisons de «cuisine syndicale» et non sur le fond des revendications.