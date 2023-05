8-mai : manifestations et dégradations à Lyon en marge du déplacement d'Emmanuel Macron

Alors que la journée du lundi 8 mai donnait lieu à une commémoration de la victoire des forces alliées lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment à Lyon, une manifestation a provoqué plusieurs dégradations dans le 3e arrondissement de la ville.

Ils étaient 4.000 à manifester selon la préfecture. Dégradations et jets de projectiles ont été au menu ce lundi 8 mai, dans le 3e arrondissement de la ville de Lyon, en marge d'une manifestation contre la venue du président de la République Emmanuel Macron.'

Comme en témoignent ces images, où une brouette remplie de pavés est mise à la disposition de casseurs, plusieurs commerces ont été saccagés. Le centre des finances de la ville a également été pris pour cible.

Un «sentiment de tristesse et de désespoir»

Des dégradations qui, un jour de commémoration, ne passent pas pour certains riverains : «Honteux, on peut manifester mais c’est bon, les casseurs, on peut faire ça autrement», a déploré une riveraine au micro de CNEWS. «Que ce soit en jour de commémoration ou autre, les manifestations devraient se faire de manière pacifique je pense», s'indigne un autre.

La mairie du 3e arrondissement de Lyon n’a pas non plus été épargnée : les vitres de l’entrée ont été cassées et la porte d'entrée forcée par des dizaines d’individus vêtus de noir.

«C’est toujours douloureux de voir qu’on s’attaque aux services publics de proximité comme ça. C’est une désolation et c’est vraiment un sentiment de tristesse et de désespoir, notamment de la part de commerçants qui subissent à chaque manifestation la casse», a regretté Véronique Dubois Bertrand, maire EELV du 3e arrondissement de la Ville. Trois personnes ont été interpellées par la police, pour dégradation et jets de projectiles.