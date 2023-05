Réseaux sociaux, réchauffement climatique... Le sentiment de solitude de plus en plus présent chez les jeunes

Selon l'association SOS Amitié, les jeunes sont de plus en plus touchés par la solitude. Un sentiment qui s'explique par différentes raisons, notamment l'exposition aux réseaux sociaux.

Un constat alarmant. Dans son baromètre annuel, l'association SOS Amitié, qui a évalué le mal-être en France, a pointé du doigt le sentiment de solitude de plus en plus présent chez les jeunes de moins de 14 ans. En effet, le nombre d'appels provenant de cette catégorie d'âge a augmenté de 40% entre 2020 et 2022.

Les causes sont multiples. Parmi elles, l'exposition aux réseaux sociaux et aux relations virtuelles, l'inquiétude liée au réchauffement climatique, ou encore la relation des jeunes avec leurs parents.

L'association s'inquiète des conséquences de cette solitude sur la santé mentale et physique des jeunes, qui peuvent se sentir isolés et impuissants face à leurs problèmes. La solitude peut également avoir des effets sur leur avenir professionnel et social.

Ce sentiment de solitude peut même se transformer en «pensées suicidaires», a alerté Ghislaine Desseigne, présidente de SOS Amitié, auprès de CNEWS.

En 2022, l'association a reçu 3,3 millions d'appels. Cependant, seulement 600.000 ont été décrochés en raison du manque de bénévoles.