La Baule : photos d'attentats, courriers anonymes... Le maire menacé de mort

À l'occasion du conseil municipal de ce vendredi, Franck Louvrier, maire de La Baule en Loire-Atlantique a fait part des menaces de mort qui lui avaient été personnellement adressées il y a quelques semaines.

De très graves intimidations. Le maire LR de La Baule, Franck Louvrier, a confié vendredi 26 mai, en plein conseil municipal, avoir été victime de menaces de mort par courrier.

«Il y a quelques semaines, j'ai reçu un courrier qui m'était adressé personnellement avec la photo de la tête décapitée de Samuel Paty et une photo de l'intérieur du Bataclan en précisant en dessous que la prochaine fois ce serait à La Baule», a raconté l'élu déstabilisé. Trois photos de La Baule ont été jointes au courrier, précise France Bleu.

Le maire pointe des Dérives liées aux extrêmes

Franck Louvrier met en cause les «dérives» liées à l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Nantes (Loire-Atlantique).

Les menaces dont il fait l'objet s'inscrivent dans la lignée de celles reçues récemment par le maire LR de Montargis (Loiret), Benoît Digeon. Un adolescent avait brandi, lors d'une manifestation, une pancarte portant l'inscription «Digeon exécution». Benoît Digeon avait ensuite porté plainte contre X.

A Saint-Brevin-Les-Pins en Loire-Atlantique, Yannick Morez a lui aussi été visé par des menaces et des attaques, suivies par l'incendie de son domicile. Il a démissionné de son poste après avoir été la cible pendant des mois de l'extrême-droite.