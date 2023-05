Fabien Roussel : «La priorité des Français, c'est l'inflation et le pouvoir d'achat»

Invité du Grand Rendez-vous ce dimanche 28 mai sur CNEWS, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, a assuré que «la priorité des Français est l'inflation et le pouvoir d'achat», et non pas l'immigration.

Deux visions différentes. Fabien Roussel était l'invité du Grand Rendez-vous, ce dimanche matin sur CNEWS. L'occasion de revenir sur l'actualité politique de ces derniers jours, et notamment les propositions des Républicains concernant l'immigration.

«Ce qui m'a étonné c'est que quand la droite décide de travailler et de produire des idées, et de dire "on va s'attaquer à un sujet prioritaire pour les Français", ils vous pondent une loi sur l'immigration, a commenté le secrétaire national du PCF. Je suis désolé mais, pour moi aujourd'hui, ma préoccupation, mon coeur qui bat aujourd'hui, c'est pour ces hommes et ces femmes qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. C'est la question sociale, la question des salaires, du pouvoir d'achat.»

«Tous les sondages vous disent que la priorité des Français c'est l'inflation et le pouvoir d'achat», a résumé le communiste, rappelant que l'inflation sur les produits de consommation atteint les 15% alors que, dans le même temps, le smic n'augmente que de 2,5%, et que «les autres salaires n'augmentent pas.