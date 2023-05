Palme d'or à Cannes : les politiques divisés par le discours de victoire de Justine Triet

Le Festival de Cannes a décerné, ce samedi 27 mai, sa Palme d'or à la Française Justine Triet. En recevant son prix, la cinéaste a vivement dénoncé la façon dont le gouvernement français a «nié de façon choquante» le mouvement contre la réforme des retraites.

Un discours qui a fait grand bruit. Après avoir remporté la Palme d'or du Festival de Cannes, ce samedi 27 mai, pour son film «Anatomie d'une chute», la réalisatrice française Justine Triet a tenu un long discours critiquant le gouvernement, qui a «nié de façon choquante» le mouvement populaire contre la réforme des retraites.

Rappelant la «protestation historique extrêmement puissante et unanime de la réforme des retraites», Justine Triet a divisé la classe politique française par son discours.

Les élus de la majorité dénoncent de l'ingratitude

Du côté du gouvernement, les réactions ont été vives, à l'image de celle de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. «Heureuse de voir la Palme d’or décernée à Justine Triet, la 10e pour la France ! Mais estomaquée par son discours si injuste. Ce film n’aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma, qui permet une diversité unique au monde. Ne l’oublions pas».

Un point de vue également partagé par Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, tournant légèrement en dérision le nom de l'œuvre de Justine Triet : «Anatomie de l’ingratitude d’une profession que nous aidons tant… et d’un art que nous aimons tant !», a-t-il déclaré sur Twitter.

Pour Eric Woerth, ancien ministre et député Renaissance de l'Oise, le discours de Justine Triet est l'«Anatomie d'un naufrage. Un point de vue partagé par le LR David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, qui estime pour sa part qu'il s'agit d'un «discours d'enfant gâté» et «conformiste».

L'opposition applaudit la prise de parole

De nombreux élus de l'opposition ont cependant tenu à saluer le discours de Justine Triet, tous bords politiques confondus.

Sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon a félicité la gagnante de la Palme d'or, la remerciant «pour son courage en plus de son talent» et en rappelant que «c'est la gauche résistante qui a créé ce festival» (plus précisément, même si le premier Festival de Cannes a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, il a été créé en 1939, en réaction à l'ingérence des Nazis et des fascistes dans la culture, ndlr).

«Bravo à Justine Triet pour sa Palme d'or ... et pour ce discours qui frappe si juste ! Même à Cannes, Macron et sa bande n'échappent pas à la contestation sur les retraites», a tweeté de son côté Ian Brossat, porte-parole du Parti Communiste Français.

Quelques élus du Rassemblement national se sont également réjouis de la prise de parole de la réalisatrice, à l'image de Caroline Parmentier, députée du Pas-de-Calais.

«Palme d’or, la réalisatrice française Justine Triet se lance dans un discours très à charge contre le gouvernement et la réforme des retraites qui mécontente Rima Abdul Malak. Pour une fois que Cannes n’est pas complètement déconnecté !», a-t-elle écrit sur Twitter.