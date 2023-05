«Tu ferais mieux de la rejoindre» : après le suicide de Lindsay, 13 ans, sa meilleure amie Maïlys cible de terrifiants messages

Après le suicide de Lindsay, 13 ans, à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) le 12 mai dernier, Maïlys, sa meilleure amie, raconte à CNEWS faire l'objet de terrifiants messages.

Maïlys est la meilleure amie de Lindsay, une jeune fille de 13 ans qui s'est suicidée le 12 mai dernier dans le Pas-de-Calais, après avoir été victime de harcèlement. Plus de deux semaines après le drame, elle raconte comment elle reste aujourd'hui ciblée par des menaces et des messages malveillants.

«La pire chose que j’ai pu recevoir c’est : ‘tu ferais mieux de la rejoindre’. ‘Pourquoi tu l’as pas aidé’, ‘t’as pas été là pour elle’, ‘fallait l’aider’, ‘c’est à cause de toi qu’elle est plus là’, etc», affirme-t-elle à CNEWS.

En plus de ces messages anonymes, Maïlys doit aussi faire face aux propos insultants visant sa meilleure amie. «Y’en a qui ont dit qu’ils allaient pisser sur la tombe de Lindsay, et la brûler. Je suis en colère, parce que même alors qu’elle n’est plus là, elle ne sera jamais tranquille, même sur sa tombe on vient l’embêter…», a-t-elle déploré sans pouvoir finir sa phrase.

De retour en cours pour la première fois ce mardi, Maïlys était attendue à la sortie de son collège par une horde de motos, émanant d'une association créée spécialement après le suicide de Lindsay, venue la chercher.

Une initiative qui rassure sa mère. «Je suis énormément touchée parce que je me dis que ma fille ne sera plus toute seule», dit-elle, émue.

Le rectorat de l'académie de Lille a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête administrative après le suicide de Lindsay.

Dans ce dossier, quatre mineurs ont été mis en examen pour «harcèlement scolaire ayant conduit au suicide». Par ailleurs, une personne majeure a été mise en examen pour «menaces de mort». Toutes ont été placées sous contrôle judiciaire.