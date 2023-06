Manuel Bompard : «La note de la France a été dégradée parce que le président de la République a semé un climat de chaos dans le pays»

Le député LFI des Bouches-du-Rhône Manuel Bompard était l'invité du Grand Rendez-vous, ce dimanche 4 juin sur CNEWS. Il est revenu sur le projet de loi de réforme des retraites mené par Emmanuel Macron et la crise sociale qu’il a engendré.

Emmanuel Macron responsable ? Le 28 avril dernier, l'agence de notation financière Fitch Ratings a dégradé d'un cran la note de la France, celle-ci passant de AA à AA-. L'agence avait évoqué les récentes tensions sociales qui pèsent sur le pays, ainsi qu'une perspective de croissance moins élevée qu'attendu. Le risque financier était en tout cas passé relativement inaperçu, les marchés avaient à peine tressailli, alors que le mouvement social contre la réforme des retraites battait son plein.

Absence de majorité du camp présidentiel

C'est ce contexte que n'a pas manqué de rappeler le député LFI Manuel Bompard ce dimanche 4 juin, alors que Bruno Le Maire s'est félicité du maintien de la note de la dette française au niveau AA par Standard & Poor's, vendredi 1er juin. «La note de la France a été dégradée [en avril] parce que le président de la République a semé un climat de chaos dans le pays», a clamé le député LFI des Bouches-du-Rhône, invité du Grand Rendez-Vous sur CNEWS.

«En essayant de passer en force» la réforme des retraites, Emmanuel Macron «a créé une telle situation d'instabilité et de blocage du pays que les agences de notation s'inquiètent de la situation, a ajouté Manuel Bompard.

Si S&P et sa consoeur Fitch s'inquiètent de l'absence de majorité du camp présidentiel pour faire passer les réformes, maintenant sa perspective «négative» sur le pays, le ministre de l'Economie a salué un «signal positif», témoin, selon lui, d'une stratégie financière «crédible». Bercy se dit confiant de la décision du maintien de la note par S&P, et souhaite réduire l'endettement après les dépenses liées au Covid et à la crise énergétique.