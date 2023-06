Nantes : le personnel hospitalier face à la violence

Depuis le 1er octobre 2022, les agents de sécurité de l’hôpital Saint-Jacques de Nantes sont en grève dans l’optique d’une revalorisation de leur statut, face à une insécurité grandissante.

Parfois quinze ans de carrière pour toucher à peine plus du smic. Voici la situation dans laquelle se retrouvent certains agents de sécurité de l’hôpital Saint-Jacques à Nantes. En grève depuis huit mois, ils réclament une revalorisation de leur statut, dénonçant des conditions de travail inacceptables et de plus en plus insécurisantes.

Et pour cause, les agents de sécurité travaillent de jour comme de nuit, avec un salaire à 80 euros au-dessus du Smic, pour être confrontés à des situations inconfortables, voire dangereuses.

Menaces, agressions et trafic de drogues

«On supporte crachats, insultes, menaces de mort, jets d’urine, on nous a lancé des piles… Donc oui, on rentre comme on veut sur le site de l’hôpital Saint-Jacques», a déploré Maxence Riviere, agent de sécurité depuis 4 ans à Saint-Jacques.

Mais ce n’est pas tout. Julien Cauneau, agent depuis 15 ans, ajoute qu’ils peuvent aussi faire face à des «dealeurs qui vont venir, qui vont fournir à des patients et des visiteurs. Il y a aussi des patients qui dealent, qui consomment ou sniffent des rails de cocaïne à la cafétéria», a-t-il détaillé.

Sur le site ouvert de Saint-Jacques, trois agents de sécurité sont en burn-out, et les responsables syndicaux n’hésitent pas à faire le parallèle avec l’agression mortelle d’une infirmière à l’hôpital de Reims la semaine dernière.

«Le mois dernier encore, il y a une intrusion d’une patiente dans une unité qui a menacé l’équipe soignante avec une arme blanche. Heureusement qu’ils ont réussi à se réfugier dans un poste de soins», s’est alarmée Elise Le Bail, déléguée syndicale du CHU de Nantes Saint-Jacques.