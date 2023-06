Nîmes : une médiathèque ferme à cause des trafiquants de drogue

Une médiathèque d'un quartier sensible de Nîmes a fermé ses portes en raison d'une aggravation de la situation sécuritaire. Les agents municipaux subissaient depuis plusieurs mois des pressions de la part des trafiquants de drogue.

Fermer pour protéger. La ville de Nîmes (Gard) a annoncé, ce lundi 5 juin, la fermeture «jusqu'à nouvel ordre» de la médiathèque Marc Bernard, située dans le quartier défavorisé de Pissevin. En cause : l'aggravation des violences liées aux trafics de drogues.

Insécurité : Afin de protéger ses agents, la ville a décidé de fermer la médiathèque Marc Bernard à Pissevin, à compter du mardi 6 juin et jusqu’à nouvel ordre



Plus d’infos https://t.co/HUyCi7BAOM pic.twitter.com/4gTOvFUvik — Ville de Nîmes (@nimes) June 5, 2023

En effet, depuis plusieurs mois, des dealers exercent une pression de plus en plus forte sur le quartier et le personnel du centre culturel, avec notamment l'instauration de «barricades/checkpoints» pour encadrer leur commerce illicite. Les agents municipaux étaient systématiquement fouillés par les trafiquants s'ils voulaient se rendre sur leur lieu de travail.

«Des personnes cagoulées, parfois armées, s'introduisaient même par moment dans la médiathèque, ce qui générait une peur de plus en plus importante», explique au micro de CNEWS Pascal Gourdel, adjoint au maire.

La procureure de Nîmes, Cécile Gensac, a annoncé avoir ouvert une «enquête préliminaire» sur les faits concernant la médiathèque. Quant aux riverains, ils espèrent que les renforts de police pourront permettre la réouverture du lieu.