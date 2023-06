Sécheresse : cette ville augmente le prix de l'eau pour faire baisser la consommation

Face à la sécheresse qui menace de frapper cet été, la ville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, a décidé d’augmenter le prix de l’eau pour inciter les habitants à moins consommer.

Les habitants de Grasse vont devoir veiller à ne pas laisser leurs robinets ouverts trop longtemps. Pour éviter un stress hydrique trop important cet été, la mairie a décidé d’augmenter le prix de l’eau de 20% pendant la période estivale.

«Nous sommes dans une situation de grande crise en termes de ressources en eau. Nous allons traverser, dans les semaines, les mois et les années qui viennent, malheureusement, un certain nombre de changements sur les aléas climatiques et la sécheresse», a indiqué au micro de CNEWS Jérôme Viaud, le maire LR de Grasse.

Ce dernier parle de «tarification différenciée» concernant le prix de l’eau. «L’esprit, c’est de baisser le prix de l’eau en hiver, pendant les huit mois, et au moment où il y a moins de ressources, augmenter le tarif de l’eau pendant ces quatre mois», a-t-il expliqué.

L’objectif est donc d’inciter à la sobriété et à faire usage de l’eau avec précaution pendant l'été, puisqu’elle pourrait devenir une ressource rare. La commune des Alpes-Maritimes, comme l’ensemble du département, est déjà en alerte sécheresse depuis le mois de mars.