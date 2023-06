Eric Ciotti : «La France a besoin d'une droite forte, courageuse, conquérante»

Présent au Cirque d'hiver pour les États généraux de la droite de la France ce samedi 17 juin, Éric Ciotti s'est exprimé sur l'avenir du pays. Selon l'élu, «la France a besoin d'une droite forte, courageuse, conquérante».

Un discours pour remobiliser la droite en France. Depuis le Cirque d'hiver, Éric Ciotti s'est exprimé lors des États généraux de la droite, ce samedi 17 juin, en évoquant la situation de la France.

«Notre refondation, nous ne devons pas simplement et seulement la conduire pour nous-même naturellement. Mais nous devons la mener surtout pour la France, car la France a besoin d'une droite forte, courageuse, conquérante», a déclaré le président des Républicains.

Selon l'élu des Alpes-Maritimes, il ne faut pas un mélange de politique de droite et de gauche en France. «Les Français ne veulent plus d'une politique avec un peu de gauche, un peu de droite, et au final, beaucoup d'immobilisme», a-t-il déclaré.

«On me rétorquera que ce n'est pas bien novateur, que ce n'était plus dans l'ère du temps, à l'ère du en même temps que d'être de droite. Il y a six ans, on nous disait que la gauche et la droite n'existaient plus, qu'ils devaient être balayés, être remplacés par un nouveau monde merveilleux. On nous promettait un nouveau monde, plein d'experts et de techniciens : nous avons aujourd'hui la plus banale des technocraties», a ajouté Éric Ciotti devant le public du Cirque d'hiver.