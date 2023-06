Nicolas Dupont-Aignan : «Emmanuel Macron est le liquidateur de la France, c'est une imposture»

Invité du Grand Rendez-vous CNEWS, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, est revenu sur la visite d’Emmanuel Macron au Mont-Valérien, ce dimanche 18 juin. Il a estimé que le chef de l’Etat est «le liquidateur de la France» et «une imposture».

Ce dimanche 18 juin, Nicolas Dupont-Aignan était l’invité du Grand Rendez-vous sur CNEWS. Interrogé sur la visite d’Emmanuel Macron au Mont-Valérien, le président de Debout la France a affirmé que le président de la République est «le liquidateur de la France» et «une imposture».

«C’est le liquidateur de la France. C’est une imposture (…) Quand on voit que cet homme brade la France, laisse piller la France par des oligarques, se soumet à une autorité supranationale européenne, abandonne une politique étrangère indépendante et ridiculise la France à l’étranger, j’avoue j’ai la nausée», a-t-il dit.

«Je suis le seul à penser qu’il mériterait une destitution parce qu’il a cassé la démocratie et il a laissé brader le pays sur le plan économique. Il se couche à Bruxelles. Le gaullisme c’est avant tout la souveraineté de la France», a ajouté le président de Debout la France.

«Il est l'antithèse du Général de Gaulle»

Nicolas Dupont-Aignan a également estimé qu’Emmanuel Macron était «incapable de faire comme l’Espagne et le Portugal et de rétablir le prix national de l’électricité pour sauver nos entreprises».

«Il est soumis à l’Allemagne et à Bruxelles (…) Nous avons le record de déficit extérieur, 164 milliards. Nous avons doublement des défaillances dans l’entreprise en 2022 par rapport à 2021. Nous avons un prix d’électricité qui asphyxie nos PME», a martelé Nicolas Dupont-Aignan.

«Ce qui m’inquiète, c’est quand on voit la submersion migratoire d’un côté, quand on voit que l’on ne change rien au plan européen et quand on voit la soumission et la perte de la politique étrangère indépendante, que l’on ne me dise pas qu’Emmanuel Macron est gaulliste. Il est l’antithèse du général de Gaulle», a-t-il conclu.