Vendée : des policiers municipaux équipés d’un défibrillateur aux Sables-d’Olonne

Une initiative qui devrait permettre de sauver des vies. La commune des Sables-d’Olonne (Vendée) forme des policiers municipaux aux gestes qui sauvent. Pour leur permettre d’intervenir au plus vite en cas d’arrêt cardiaque, la municipalité leur offre un appareil essentiel : un défibrillateur portatif.

C’est l’association «Sauve Life», directement reliée au Samu, qui finance les défibrillateurs et qui s’occupe de la formation des volontaires.

«Le défibrillateur va être très simple d’usage. Il suffira de le casser, d’enlever le sticker et de tirer pour que les électrodes puissent être posées», explique en situation l’animatrice de la formation pour l’association sur CNEWS.

«Tout le monde devrait participer à cette formation»

Cinq policiers municipaux et six habitants des Sables d’Olonne. Voici en détail le groupe de citoyens sauveteurs de la ville équipés d’un défibrillateur portatif, une petite révolution technique distribuée pour la première fois en France.

«Je pense que c’est très important de pouvoir porter secours à quelqu’un et de connaître les gestes», avance Cléa, l’une des participantes à la formation, au micro de CNEWS.

«Je viens de me faire opérer du cœur donc c’est une motivation. Je trouve ça tout à fait normal. Tout le monde devrait participer à ça», abonde Pascal, un habitant des Sables d’Olonne.

L’objectif est clair : gagner du temps en cas d’attaque cardiaque puisqu’à chaque minute de retard, c’est 10% de chances de survie en moins.

40 défibrillateurs distribués aux Sables-d’Olonne

Cette expérimentation prend encore plus de sens dans une station balnéaire qui multiplie sa population par cinq l’été.

«C’est d’autant plus pertinent que nous accueillons beaucoup de visiteurs et que la moyenne d’âge de la population est un peu plus élevé qu’ailleurs. On a près de 45% de la population de retraités», justifie Yannick Moreau, maire SE des Sables-d’Olonne (Vendée).

Au total, 40 défibrillateurs portatifs vont être distribués aux habitants de la commune. La ville a l’ambition de former l’ensemble de sa population à la maitrise des gestes qui sauvent à terme.

Chaque année, en France, 50.000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque. C'est quatre fois plus que les accidents de voiture. Le taux de survie est de seulement 5% car le délai d'intervention est beaucoup trop long, à savoir ente 10 et 15 minutes pour que les secours arrivent.