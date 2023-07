François Braun : «Un ministre est là pour travailler dans son ministère, pas pour faire des commentaires en permanence»

Le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, s'est exprimé sur CNEWS ce lundi 17 juillet. Il est revenu sur la polémique générée par Pap Ndiaye, ministre de l'Education nationale, à propos de la liberté de la presse et des médias.

Invité de la Matinale de CNEWS, François Braun, ministre de la Santé, est revenu sur la liberté de la presse. Il a notamment réagi à la polémique ravivée par Pap Ndiaye, ministre de l’Education nationale, très critique ces dernières semaines vis-à-vis de CNEWS et Europe 1.

«Un ministre est là pour travailler dans son ministère, pas pour faire des commentaires en permanence», a-t-il ainsi déclaré avant d'ajouter : «la liberté de la presse, c’est aussi la liberté de chacun».

Il a continué en expliquant que «chacun dans notre pays, et c’est une chance, peut exprimer ce qu’il pense et ce en quoi il croit et c’est aussi le cas pour les ministres», défendant ainsi la liberté d'expression de ses homologues.