Canicule : Rennes teste un voile anti-chaleur dans son centre-ville

Comment faire baisser les températures en ville ? Rennes, la capitale bretonne, teste une tonnelle urbaine dans l'une de ses rues du centre-ville. Installé par une entreprise portugaise, le ciel de rue attire beaucoup de curieux.

Rennes connaît ses premières températures caniculaires en ce mois de juillet. Pour lutter contre ces vagues de chaleur, la municipalité a décidé d'installer une immense tonnelle urbaine dans l'une des rues du centre-ville.

Une solution écologique pour baisser la température

Installée dans une rue où l'apport de végétation est impossible pour réduire les températures, cette tonnelle aux couleurs vives semble séduire les passants. «Cela apporte un peu de couleurs, c'est une ville qui manque un peu de couleurs donc c'est une très bonne idée», explique un passant, quand d'autres expliquent que cela permet de rafraîchir la rue.

Cette tonnelle, formée par des lamelles en PVC recyclables selon la mairie, semble faire effet. «Dans le magasin, je pense qu'on doit être aux alentours de 22-23 °C. Avant, on montait facilement à 28 °C», témoigne une gérante de boutique, ajoutant qu'elle met désormais «un peu moins la climatisation et garde la porte un peu plus ouverte».

La ville de Rennes réalisera des relevés afin d'officialiser les effets de ce voile anti-chaleur. Une pratique qui a déjà fait effet dans d'autres villes européennes à l'image de Lisbonne, où la température a chuté de 5 °C.