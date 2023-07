«Ils viennent dans notre restaurant et piochent dans l’assiette des clients» : les commerçants excédés par les consommateurs de crack à Paris

À Paris, le nombre de toxicomanes est toujours très élevé. Dans le nord-est de la capitale, au niveau de la Gare du Nord et près de la salle de shoot de Lariboisière, les riverains et commerçants sont excédés. Aux abords des habitations, de nombreux individus errent dans les rues avec un comportement inadapté, des insultes et des violences.

Aux abords de la salle de shoot autorisant la consommation encadrée de crack dans le 10e arrondissement de Paris, de nombreux individus errent dans les rues.

Les habitants constatent des insultes et des violences de la part des consommateurs, qui se rendent parfois dans les toilettes des restaurants, pour se droguer au-delà des quantités autorisées par les médecins.

«Un petit groupe est venu piocher dans l’assiette d’une cliente en terrasse» confie à CNEWS, Qin, une restauratrice. «On a du mal à les faire partir», ajoute-t-elle, excédée par ses allers-retours incessants des consommateurs de crack dans son établissement.

«On doit donner une bonne image de Paris avec les Jeux olympiques et donc anticiper tout ça», constate Mahmadou, chauffeur de taxi, qui s’inquiète pour ses clients et les touristes.

La salle de shoot de Lariboisière est expérimentée jusqu’en 2025, au grand dam de certains commerçants du quartier.