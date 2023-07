Marseille : une application anti-harcèlement à la plage

En cette période estivale, la commune de Marseille a déployé une nouvelle application gratuite nommée «Safer Plage», qui permet aux victimes de signaler les cas de harcèlement et de recevoir rapidement de l'aide.

Une journée plage sans être importunée est le rêve de nombreuses femmes. Pour contribuer à la lutte contre le harcèlement sexiste dans l’espace public, l’application Safer Plage a vu le jour à Marseille (Bouches-du-Rhône).

«Dans l’espace public et notamment sur les plages, il y a des facteurs qui peuvent être plus "aggravants", comme la question du corps, car les personnes présentes ont le corps beaucoup plus visible», a expliqué Justine Noël, responsable du projet Safer.

Le principe est simple, en cas de harcèlement à la plage, la victime ou une personne témoin peut le signaler grâce à un bouton «demander de l’aide», qui donne sur une interface où figurent trois options, «je suis gêné.e ou témoin», «je suis harcelé.e ou témoin» et «Je suis en danger ou témoin», respectivement coloriées en jaune, en orange et en rouge.

Un médiateur déployé grace à la géolocalisation

Une fois l’option idoine sélectionnée, l’application annonce l’arrivée d’une personne intervenante «d’une minute à l’autre», possible grâce à la géolocalisation.

Cette initiative de la commune est accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par de nombreuses plagistes : «C’est une bonne chose. On se sent plus en sécurité lorsque l’on va à la plage, on a moins la boule au ventre, on y va plus en détente», a témoigné l’une d’entre elles.

Après une première mise en place du dispositif l’an dernier, la ville de Marseille a décidé d’étendre sa zone d’influence, en installant notamment des stands d’associations féministes, dans un but de pédagogie et d’éducation contre les violences sexistes et sexuelles.

Avec cette application, accompagnée de campagnes d’affichage et de sensibilisation, la commune souhaite se saisir du problème sécuritaire, en passant notamment par la lutte contre le harcèlement sexiste dans l’espace public.