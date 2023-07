Emmanuel Macron estime qu'Édouard Philippe pourrait «prendre le relais» à l'Élysée en 2027

En déplacement en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron a estimé qu'Édouard Philippe pourrait «prendre le relais» à l'Élysée en 2027, en souhaitant qu'il y ait «une suite» à sa propre action.

Édouard Philippe prochain président de la République ? C'est l'hypothèse évoquée par Emmanuel Macron, ce mardi 25 juillet, en réponse à la question d'un sympathisant sur son éventuel successeur. Le chef de l'État a précisé qu'il souhaitait voir «une suite dans ce qu'on a mis en place» et que «celles et ceux qui m'ont accompagné depuis six ans puissent prendre le relais».

En déplacement officiel à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, pour consolider la position régionale de la France, le président de la République est allé prendre un bain de foule, pour répondre aux questions de quelques sympathisants. À cette occasion, un homme s'est adressé à lui en évoquant son successeur : «Peut-être qu'Édouard Philippe vous remplacera», a-t-il lancé à Emmanuel Macron.

Ce à quoi le président de la République a répondu : «Je tiens à ce qu'il y ait vraiment une suite dans ce qu'on a mis en place, et que celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant six ans puissent prendre le relais. Et lui, il l'a bien fait à mes côtés, c'est un ami».

Pas de candidature officielle pour Édouard Philippe

Une ambition à peine cachée pour l'ancien Premier ministre (mai 2017 - juillet 2020), qui a pourtant toujours refusé de déclarer officiellement sa volonté d'être candidat en 2027, concédant toutefois, en février dernier, qu'il «n'avait aucun problème à dire qu'il préparait quelque chose».

Si la candidature d'Édouard Philippe paraît donc naturelle, d'autres figures de la macronie ayant «accompagné» le président de la République ont également des ambitions pour 2027. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Olivier Véran ou encore Jean Castex sont ainsi régulièrement évoqués. Reste à savoir celui qui aura la préférence et le soutien du chef de l'État.