Mort d'Enzo : «Pourquoi ne parle-t-on pas de mon fils ? Parce qu'il ne vient pas d'une cité ?», s'interroge sa mère

Dans un entretien accordé au Figaro, la mère du jeune Enzo, 15 ans, tué à coups de couteau pour un mauvais regard, le samedi 22 juillet à la Haye-Malherbe, dans l'Eure, est revenue sur le drame qui a frappé son fils. Elle attend notamment une véritable réponse pénale.

La mère d'Enzo sort du silence. Plus d'une semaine après le drame, la mère de l'adolescent de 15 ans, tué à coups de couteau pour un mauvais regard, le samedi 22 juillet à Haye-Malherbe dans l'Eure, a décidé de prendre la parole, pour appeler à un sursaut dans la société, et exhorter sa volonté de justice, sans pour autant tomber dans la vengeance.

«On a tué mon enfant, je suis une personne discrète mais je ne peux pas rester dans le silence. Quand des jeunes agissent comme ça à 15 ans c'est qu'il y a un réel problème. Il faut que l'histoire de mon fils serve de leçon», a affirmé Sophie, la mère d'Enzo.

Manque de soutien de la classe politique

Dans cet entretien, la mère d'Enzo est également revenue sur les circonstances du drame, et a pointé le silence des personnalités médiatiques, ainsi que le manque de soutien de la classe politique. «Pourquoi ne parle-t-on pas de mon fils ? Parce qu'il ne vient pas d'une cité mais d'une petite commune de 1.400 habitants ? Parce que nous sommes dans le respect ? Pourquoi notre chef d'État ne vient pas nous rendre hommage ?» s'est étonnée la mère de famille.

Des mots forts qui témoignent de son désarroi. Même si pour l'heure, l'adolescent incriminé a été mis en examen, et placé en détention provisoire dans un centre pour mineurs, la mère d'Enzo craint de voir le suspect libéré avant son jugement, et réclame une véritable réponse pénale.

Deux coups de couteau

Pour rappel, ce samedi 22 juillet, Enzo sortait du travail et se rendait au stade de la commune pour voir son groupe d’amis, lorsque deux jeunes, extérieurs au groupe, sont arrivés et un «mauvais regard» est échangé. «Pourquoi vous nous regardez de travers ? On ne se connaît pas», leur a lancé Enzo. Une bagarre a ensuite éclaté.

«Mon fils n'était pas bagarreur mais il ne se laissait pas faire. Il les a mis au sol mais pour avoir le dernier mot, un des deux jeunes a planté mon fils», a relaté sa mère. Enzo a reçu deux coups de couteau : un premier à la cuisse puis un second, fatal, au niveau du thorax.