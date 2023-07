Nice : insultes, menaces, dealers... Une salle de shoot à ciel ouvert inquiète les habitants

La rue Tiranty, située à deux pas de la très touristique avenue Jean Médecin à Nice, est occupée depuis plusieurs années par une bande de toxicomanes indélogeables, qui ont transformé la rue en salle de shoot à ciel ouvert.

Une rue à la réputation sinistre. Depuis quelques années, la salle de shoot ouverte dans cette rue de Nice s'est agrandie pour toucher également les extérieurs. Il n'est donc plus rare de croiser des dealers ou même des toxicomanes qui se droguent sur les trottoirs.

Cette salle de shoot serait, selon Eric Fouzari, président du comité de quartier, totalement délaissée par les autorités locales. «Pour moi, ce n’est pas une salle de shoot, c’est véritablement un abandon de la situation de la part de la municipalité. Il n’y a aucun suivi de quoi que ce soit», a-t-il dénoncé au micro CNEWS.

une situation alarmante

Ainsi, le nombre de drogués et dealers présents dans la rue Tiranty ne cesse d'augmenter et la situation inquiète énormément les riverains qui ne se sentent plus en sécurité.

«C’est mettre en danger, les enfants, les riverains, les commerçants parce qu’on connaît le comportement et les agissements de ces personnes» droguées, a poursuivi Eric Fouzari.

Le président des Républicains, Eric Ciotti, a de son côté sommé le maire de Nice, Christian Estrosi et le préfet des Alpes-Maritimes de tout mettre en oeuvre pour mettre rapidement fin à cette situation.