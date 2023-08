JO 2024 : les baignades bientôt possibles dans la Seine ?

À moins d'un an de l'ouverture des Jeux Olympiques de 2024, la ville de Paris continue d'assainir la Seine pour que l'on puisse s'y baigner. Un chantier titanesque qui passe notamment par le traitement des eaux usées.

Des baignades bientôt possibles dans la Seine ? C'est le pari que s'est lancée la ville de Paris, à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024, qui débuteront dans moins d'un an dans la capitale. Pour ce faire, la Seine, tout comme la Marne, sont traitées par plusieurs stations d'épuration, dont celle de Valenton, dans le Val-de-Marne.

C'est ici, dans la Seine, que les triathlètes du monde entier vont concourir pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais pour le moment l'heure est à l'assainissement.

«Le plus grand risque est lié à des bactéries, des bactéries fécales, dont «E.coli». Pour éviter ce risque, les usines d'épuration du SIAAP traitent les eaux usées, donc les eaux domestiques, les eaux pluviales, mais aussi les eaux industrielles, qui arrivent pas des réseaux dans nos usines, qui sont traitées et dépolluées et qui sont ensuite reversées dans la Marne ou dans la Seine», explique François-Marie Didier, président du SIAAP.

Des eaux traitées à l'acide

Pour lutter contre ces micro-bactéries toxiques pour l'homme, l'assainissement de la Seine passe par un traitement à l'acide : «sur cette usine d'épuration, les traitements ont déjà permis de diviser par 1.000 les quantités de micro-organismes, donc de bactéries fécales, entre l'entrée et la sortie de l'usine. Ensuite, le traitement par désinfection à l'acide performique va permettre de diviser à nouveau par 1.000 la quantité restante», détaille Olivier Browne, directeur du site de Valenton.

Après les Jeux Olympiques, la mairie de Paris prévoit trois sites de baignade pour 2025, qui seront situés au Bras de Grenelle, dans le 15e arrondissement, au Bras Marie, dans 4e arrondissement, et enfin au Port de Bercy, dans le 12e arrondissement.