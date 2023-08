Addictions : un coût vertigineux pour les finances publiques

Quel est le coût social de l’alcool, du tabac, et des drogues «illicites» ? C’est la question à laquelle a répondu Pierre Kopp, professeur d’économie à la Sorbonne et auteur de ce compte-rendu avec des chiffres impressionnants.

Des addictions qui ont un coût astronomique. L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives a dévoilé les chiffres du coût social de l'alcool, du tabac et des drogues illicites.

Des milliards d'euros en jeu

Selon l'analyse de l'Observatoire, datée du mois de juillet 2023, la consommation de tabac coûterait 156 milliards d'euros, 102 milliards d'euros pour l'alcool, et presque 8 milliards pour les drogues illicites. Ces chiffres sont calculés par rapport au coût des vies perdues, le coût des pertes de production pour les entreprises, mais aussi le coût pour les finances publiques.

L'analyse effectuée par Pierre Kopp, professeur d’économie à la Sorbonne et auteur de ce compte-rendu, dément également une idée reçue sur les revenus générés par l'État grâce aux taxes. En effet, l'alcool et le tabac ne rapportent pas de bénéfices à l'État via les taxes puisqu'elles rapportent respectivement 4 et 13 milliards d'euros, alors que le traitement des maladies qu'elles amènent, comme les cancers, coûte respectivement 8 milliards et 16,5 milliards d’euros.

Une tendance est tout de même remarquée par cette étude : la baisse de la consommation et les ventes de tabac et de cigarettes a été divisée par deux depuis 2000.