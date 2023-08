Inflation : les dépenses des vacanciers en baisse cet été

Même si l'inflation stagne en juillet selon l'INSEE, l'envolée des prix depuis plus d'un an génère un coup de frein sur le budget vacances des Français. Les comportements de consommation changent, à l’image de ceux observés cet été dans la station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts (Vendée).

Des dépenses contrôlées et parfois limitées pour les vacanciers cet été. En raison de l’inflation galopante ces derniers mois, le budget vacances des Français a largement été réduit pour cette période estivale. Les comportements de consommation de ces derniers changent cet été, à l’image de ceux observés dans la station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts (Vendée).

Malgré les dernières semaines marquées par la pluie, la fréquentation touristique est bonne dans la station. Pourtant, peu de touristes sont présents sur les plages et ils sont encore moins nombreux à faire des achats dans les commerces de la commune.

Dans l’une des boutiques de vêtements de la ville, le chiffre d’affaires a chuté de 20% en juillet 2023 en raison d’une baisse globale du pouvoir d’achat des Français causée par l'inflation.

Une situation inhabituelle

«L’année dernière, on a fait à peu près 2-3 activités et cette année, on en a fait qu’une seule. Pour les restaurants, c’est pareil, on en a fait qu’un cette année alors qu’on en avait fait trois l’année dernière», a expliqué Natacha, mère de famille en vacances à Saint-Jean-de-Monts avec ses quatre enfants, au micro de CNEWS.

Pourtant, les prix sont plutôt accessibles dans cette station balnéaire familiale. Cette année, l’inflation a rebattu les cartes pour les commerçants comme pour les restaurateurs de la région. L’un d’eux a constaté un ticket moyen en baisse de 6% cet été dans son établissement.

«On a des questions qu’on n’avait pas l’habitude d’avoir à l’entrée du restaurant et qui sont aujourd’hui déterminantes. On a des personnes qui vont nous dire : “est-ce que vous acceptez les chèques vacances ?“ ou “est-ce que vous acceptez les tickets restaurants ?“… Ce sont des questions qui vont valider ou non la consommation», a relevé Nicolas Lemoine, patron du restaurant «La Plage», pour CNEWS.

Cette frilosité des achats est multipliée par 90.000 touristes qui fréquentent habituellement la station balnéaire pendant l’été. Le manque à gagner ne sera pas anodin à l’heure du bilan de fin de saison.