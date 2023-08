Hauts-de-Seine : un locataire dangereux et inexpulsable mène la vie dure au voisinage

Depuis près d'un an, à Clichy (Hauts-de-Seine), les habitants d'un immeuble vivent dans la terreur à cause d'un locataire qui leur mène la vie dure en multipliant les agressions verbales et les menaces.

Un calvaire pour le voisinage. Les copropriétaires d’un immeuble de la rue Chance Milly à Clichy (Hauts-de-Seine) vivent un véritable enfer. Ils sont obligés de vivre avec un voisin ingérable : tapages, insultes, hurlements ou encore menaces sont devenus leur quotidien.

«Il aime boire, il met la musique à fond. Après si quelqu’un lui dit quelque chose, il lui crie dessus», a commenté un voisin de la copropriété au micro de CNEWS.

Hébergé par un membre de sa famille, l’homme de 36 ans vit dans cet immeuble depuis l’été 2022. Il est pourtant visé depuis peu par une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Victimes de son comportement agressif, certains copropriétaires ont même préféré quitter leur logement. D’autres, excédés, ont multiplié les recours à son encontre, en vain.

«J’ai déposé des mains courantes. On s’est adressé au député, on s’est adressé au premier adjoint chargé de la sécurité qui ne peut pas faire plus que prévu… Malheureusement, on ne peut pas déloger quelqu’un sans une procédure très complexe», explique un voisin.

Malgré les plaintes déposées, les pétitions et les interventions de la police à répétition, l’homme qui occupe les lieux légalement ne peut pas être expulsé.