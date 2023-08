«C'est quelqu'un de dangereux» : le médecin octogénaire agressé à Nice inquiet de la remise en liberté du suspect

Mis en examen pour violences aggravées, l'homme de 45 ans suspecté d'avoir agressé un médecin octogénarie ans à Nice (Alpes-Maritimes), la semaine dernière, a demandé et obtenu le renvoi de son procès afin de préparer sa défense au 12 février 2024.

Une décision qui fait polémique. Placé en garde à vue puis mis en examen pour violences aggravées, l'homme de 45 ans accusé d'avoir agressé un médecin de 79 ans à Nice (Alpes-Maritimes), la semaine dernière, a demandé le renvoi de son procès afin de préparer sa défense. Ce dernier a eu gain de cause en obtenant un report de son affaire au 12 février 2024.

Avant l’audience l'an prochain, l’agresseur présumé du médecin niçois n’aura pas le droit de quitter les Alpes-Maritimes, ni d’approcher l’octogénaire.

Le médecin, abasourdi par la nouvelle, estime que ces mesures demeurent insuffisantes.



«Il me semble que c’est quelqu’un qui est dangereux. Je ne vois pas pourquoi il faut six mois de réflexion pour juger cette personne et l’empêcher de nuire. Cette histoire m’inquiète beaucoup donc je prends des précautions, j’essaie de ne jamais rester trop seul», a estimé Jean-Yves Ollivier sur CNEWS.

Des insultes en ligne

Le médecin généraliste vient de déposer une nouvelle plainte après des insultes en ligne.



«Je suis harcelé sur les réseaux sociaux. J’ai le droit à des insultes et on prétend maintenant que je suis un mauvais médecin. Pourtant, j’étais très apprécié sur les réseaux sociaux jusqu’à maintenant.

«Un renvoi avec remise en liberté, ça peut paraître une mesure un peu laxiste. Cela ne veut pas dire que le jour du jugement, il n’y aura pas une peine ferme. Il est possible qu’il soit condamné à de l’emprisonnement ferme compte tenu de la gravité des faits», a affirmé Georges Fenech, ancien magistrat sur CNEWS.

Traumatisé par l’agression, le médecin avait bénéficié d’une incapacité totale de travail (ITT) de dix jours.