Inflation : vers une rentrée scolaire très chère

Une enquête menée par la Confédération syndicale des familles (CSF), publiée mercredi 16 août, montre que l’inflation a entraîné une augmentation de 11,3% du coût des fournitures scolaires à la rentrée, comparativement à l’année précédente.

La rentrée scolaire et universitaire sera placée sous le signe de l'inflation pour les familles cette année, avec un coût historiquement élevé pour les étudiants. Les élèves de l'école élémentaire jusqu'au lycée ne sont pas épargnés. C'est ce que révèle une récente étude publiée mercredi 16 août par la Confédération syndicale des familles (CSF), et menée auprès de 109 familles membres de cette Confédération. «On constate un lourd impact de l'inflation», a résumé Johan Jousseaume, secrétaire confédéral en charge de l'éducation à la CSF, lors d'une conférence de presse.

À l'approche de la rentrée, dans les allées dédiées au matériel scolaire, les parents sont donc plus attentifs aux dépenses. Pour l'année 2023, le coût des fournitures est ainsi en hausse de 11,3% pour les élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée. En 2022, une liste complète de fournitures s'élevait à 190 euros pour un élève en école primaire, contre 233 euros cette année.

Le coût de la papeterie augmente de 25%

Ce rapport a été publié le jour même du versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS), dont le montant a été revalorisé de 5,6% cette année. L'allocation, qui aide les parents aux revenus modestes à payer les cartables et autres fournitures, est comprise entre 398 euros et 434 euros en fonction de l'âge de l'enfant. Selon la Confédération syndicale des familles, elle ne suffira toutefois pas à couvrir les dépenses. Durant l'année, les parents devront verser entre 900 et 1 700 euros pour la scolarité d'un enfant.

Les vêtements et l'équipement sportif représentent les postes de dépenses les plus affectés avec une hausse de 12%, tandis que le coût de la papeterie augmente de 25%.