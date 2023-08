Les pompiers, de plus en plus la cible d'agressions

Dans la nuit de vendredi à samedi, deux pompiers ont été légèrement blessés après avoir été agressés par un individu lors d'une intervention à Briançon (Hautes-Alpes). Une montée de la violence que nombreux déplorent.

Les sapeurs-pompiers subissent de plus en plus d'agressions et d'incivilités lors de leurs interventions.

En fin de semaine dernière, à Briançon (Hautes-Alpes), deux d'entres eux ont été attaqués par un homme d'une trentaine d'années alors qu'ils tentaient de lui venir en aide.

«Une augmentation de 10%»

Une situation insoutenable, dénoncée par le président du SPASDIS-CFTC, Anthony Chauvau : «On a une légère augmentation d'environ 10% (...) Il n'y a plus de respect !».

En 2022, 1.505 agressions à l'encontre des soldats du feu ont été enregistrées, dont 173 avec arme.