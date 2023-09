«Les habitants sont filtrés pour rentrer chez eux» : à Melun, un immeuble est dirigé par les dealers

Dans le quartier de l’Almont, à Melun (Seine-et-Marne), un immeuble de logements sociaux est complètement contrôlé par des dealers. Une situation qui est devenue invivable.

Odeurs d’urine et de stupéfiants, ascenseur en panne ou encore insécurité... Les habitants d’un immeuble du quartier de l’Almont à Melun dirigé par des dealers n’en peuvent plus. Ils font appel à l’État.

«Ça fait maintenant plus de deux ans que les habitants vivent un véritable un enfer» a témoigné Denis Jullemier, président d’Habitat 77 et bailleur social de l’immeuble concerné. Au quotidien, «les habitants sont filtrés pour rentrer chez eux, les dealeurs occupent l’immeuble pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et dégradent tout».

Face à cette situation, le bailleur social a dû prendre certaines mesures : «En tant que bailleur, ce n’était pas notre rôle de prendre des agents de sécurité, de protection et de tranquillité résidentielle mais nous l’avons fait». «Cela a un coût pour nous de plus de 250.000 euros par an» a expliqué Denis Jullemier.

La police nationale est également sollicitée : «Elle passe tous les jours et les interpelle mais cela ne suffit pas».

Pour le président d’Habitat 77, «il y a certainement quelque chose à changer dans la loi et surtout créer des brigades spécifiques pour ces questions de deal dans ces quartiers».

De leur côté, les habitants de cet immeuble dénoncent des conditions inhumaines.