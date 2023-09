Jeux Olympiques : les transports encore inaccessibles aux personnes handicapées

À quelques mois des Jeux Olympiques en France, l'accès aux transports en commun pour les personnes handicapées est encore difficile. Aujourd’hui, seulement 9 % des stations de métro sont équipées de dispositifs facilitant leurs trajets.

A quelques mois du début des JO de Paris, cette situation inquiète. Le système de transports franciliens est scruté de près, en particulier sur la question de l'amélioration de sa faible accessibilité et de la qualité d'accueil pour les personnes en situation de handicap, avec en tête les Jeux paralympiques dans un an.

Franck Maille, membre de l'association APF France Handicap, atteint d'une maladie neuromusculaire, dénonce le manque d'accessibilité des transports et de prise en charge : «Quand on veut, on peut», lance-t-il.

À Paris, seulement 9% des métros sont équipés d'ascenseurs ou de rampes, contre 83% à Berlin par exemple. Selon APF France Handicap, 350.000 personnes handicapées devraient assister aux Jeux d'été 2024.

«Il faut que la qualité d'accueil et la qualité de service sur l'accessibilité dans les transports en particulier soit extrêmement et fortement améliorée», a reconnu lundi 28 août le ministre des Transports, Clément Beaune, devant quelques journalistes réunis au cours d'un déplacement à Saint-Denis. De son côté, Ile-de-France mobilités (IDFM), qui organise les transports dans la région, a affirmé qu'elle allait «former» du personnel.

Si des aménagements sont effectivement nécessaires, les travaux ne doivent pas s'arrêter à la fin des Jeux, souligne Ludivine Loiseau, ancienne nageuse paralympique française, responsable de l'intégration paralympique : «C'est une dynamique qui se met en place», insiste-t-elle.

La RATP a quant à elle assuré que tous les sites olympiques seraient accessibles.