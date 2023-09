«S'en prendre à une vieille dame, ce ne peut être que de la lâcheté» : les habitants de Dammarie-les-Lys sous le choc après l'agression d'une octogénaire

À Dammarie-les-Lys, en Seine-et-Marne, un cambrioleur s'est introduit chez une octogénaire, l'a frappée avant de lui voler 400 euros. L'agresseur est toujours recherché par la police.

L'appel à l'aide avait été entendu et filmé par les habitants du quartier. Lundi 28 août vers 13h, Madeleine, 80 ans, a été violemment tabassée par un cambrioleur à son domicile situé rue de la Gare, à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne). L'agresseur l'a traînée violemment jusqu'à sa chambre, après lui avoir asséné plusieurs coups de poing.

Alertés par le bruit, des voisins s'étaient rendus sur les lieux. «Heureusement qu'elle a crié 'Aidez-moi'». Mes deux soeurs sont sorties, parce qu'on est vraiment à deux pas», a témoigné auprès de CNEWS Dylan, un habitant du quartier.

Le malfaiteur, masque chirurgical sur le visage, avait même tenté de faire démarrer la voiture de l'octogénaire, sans succès, avant de finalement de partir à pied vers la gare la plus proche. Il a dérobé 400 euros à la victime.

«Pas de mots»

Aujourd'hui, les habitants accusent encore le coup. «80 ans, on attaque une femme comme ça, mais on est où !» s'insurge l'un d'entre eux. «Il n'y a pas de mots, on ne peut pas comme ça tabasser une personne gratuitement. S'en prendre à une vieille dame, ce ne peut être que de la lâcheté», ajoute une riveraine.

Le bilan médical est lourd, la victime souffre d'hématomes, de douleurs au dos et de lésions aux yeux.