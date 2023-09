«Nous tenons à nous désolidariser de la politique islamophobe du gouvernement» : des enseignants de Seine-Saint-Denis en grève pour protester contre l’interdiction de l’abaya

Deux jours après la rentrée scolaire, plus de la moitié des professeurs du lycée Maurice-Utrillo de Stains ont lancé un appel à la grève ce mercredi pour dénoncer la réduction des moyens attribuées à l'établissement et exprimer le refus d’appliquer la décision de Gabriel Attal d'interdire le port de l'abaya.

Une action coup de poing deux jours après la rentrée. Une dizaine de professeurs se sont réunis mercredi devant le lycée Maurice Utrillo de Stains (Seine-Saint-Denis) pour lancer un appel à la grève. Ils ont dénoncé une baisse importante de moyens et ont rejeté l’interdiction de l’abaya à l’école décidée par le ministre de l’Education nationale Gabriel Attal le 27 août dernier.

«Nous tenons à nous désolidariser de la politique islamophobe du gouvernement (…) Nous n’avons pas à faire la police du vêtement. Nous refusons de stigmatiser les élèves qui portent une abaya ou un qamis», a indiqué l’«AG de Lutte», réunissant le personnel contestataire au sein du lycée.

Pour Farid Aïd, conseiller municipal à Pierrefitte-sur-Seine, cette polémique a pour objectif de cacher un problème bien plus important. «Il faut parler aussi de la qualité d’enseignement, il faut parler des enseignants qui seront devant les élèves et qu’est-ce qu’on nous sort ? Gabriel Attal, pour se faire son coup de pub et pour effacer Gérald Darmanin, nous sort l’abaya», a réagi ce dernier.

«Ce qu’on souhaite, c’est que nos enfants puissent réussir. Pour cela, il faut des moyens donnés à l’Éducation nationale avec des enseignants formés et des infirmières», a conclu l’élu de Pierrefitte-sur-Seine.

Les professeurs grévistes ont été rejoints dans leur contestation par quelques parents d’élèves. Ces derniers ont dénoncé une hausse des effectifs dans les classes, passant de 24 à 30 élèves, ainsi que la baisse du nombre de CPE, passant de quatre à trois.

Selon le rectorat de l’académie de Créteil, plus de la moitié des professeurs de cet établissement se sont mis en grève à la mi-journée ce mercredi. Cette même source a assuré qu’aucun incident lié à l'interdiction du port de l’abaya n'est survenu dans ce lycée de 1.200 élèves.