Vin : quand la vague de chaleur oblige à faire les vendanges de nuit

En raison des fortes chaleurs en ce début de mois de septembre, certaines activités sont obligées de s’adapter. En Gironde, les vendanges se font de nuit afin de préserver la fraîcheur du raisin.

Une vague de chaleur sévit depuis quelques jours sur tout le territoire français. Plusieurs secteurs d’activité sont obligés de s’adapter, à l’instar des vendangeurs. Pour se préserver de la chaleur et conserver la fraîcheur du raisin, les vendanges sont désormais effectuées de nuit.

A Marcillac (Gironde) les vendangeurs ont commencé les récoltes à 5h du matin. Si ces conditions de travail sont étonnantes, elles sont néanmoins nécessaires à cause de la chaleur.

«On a plusieurs dégâts, des vins plus oxydés donc en termes de goût ce serait moins joli, et la température du raisin fait que la couleur et le goût sont complètement transformés» a expliqué Stéphane Héraud, le président de la coopérative des vignerons de Tutiac.

Récolter le raisin de nuit permet également de faire des économies d’énergie en évitant le coût de refroidissement des grappes. Par ailleurs, le fait de récolter le raisin frais permet au vin de préserver une belle couleur.

«La couleur est contenue dans la pellicule, la peau du raisin. Il faut limiter la migration de la couleur dans le jus, plus on ramasse les raisins tôt et frais, plus on arrive à limiter l’extraction» a précisé Paul Oui, responsable technique Vin à Vignerons de Tutiac.

Ces vendanges de nuit présentent beaucoup d’avantages, que ce soit pour les vendangeurs ou pour la qualité du raisin et du vin.

L’alcool est à consommer avec modération.