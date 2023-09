Reprise de la chasse : priorité sur la sécurité

La nouvelle saison de chasse a débuté dans plusieurs départements français, et la sécurité est la priorité des fédérations de chasse, pour éviter le moindre accident.

La chasse s’est ouverte ce dimanche 10 septembre pour 43 départements français. Les fédérations de chasse misent quant à elle sur la sécurité, pour maintenir à des niveaux très bas le nombre d’accidents.

«Quand on appuie sur la détente, c’est vraiment que toutes les conditions sont réunies», explique Arnaud Mateos, formateur à la Fédération des chasseurs de Gironde, à ses élèves au cours de leur formation. Pendant ces cours, les prétendants au permis de chasse sont testés sur leurs réflexes et apprennent à sécuriser leurs armes.

«Nous sommes très observés, de plus en plus, on a la pression du monde extérieur. La société nous met un peu plus de pression, mais ça nous encourage à aller plus loin», a déclaré au micro de CNEWS Jérôme Werno, le directeur de la Fédération des chasseurs de Gironde.

Des efforts sur la sécurité qui semblent porter leurs fruits : en 2022, l'Office français de la biodiversité a recensé six décès lors d'accidents de chasse, dont aucun non-chasseur. Les chiffres de l’année dernière «s'inscrivent dans la tendance des vingt dernières années, qui se caractérisent par une baisse de 80% des accidents mortels et de 62% des accidents».

Les accidents de chasse ressurgissent souvent dans le débat public, notamment en 2020 et 2021, années où les chiffres d’accidentologie étaient également très bas, mais où plusieurs non-chasseurs avaient été tués par accident.