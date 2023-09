Nicolas Dupont-Aignan : «Si on continue à accueillir les migrants en Italie, on est foutus»

Invité du Grand Rendez-Vous CNEWS Europe-1 ce dimanche, le président de Debout la France et député de l’Essonne Nicolas Dupont-Aignan s'est exprimé à propos de l'arrivée récente et massive de migrants à Lampedusa : «Si on continue à accueillir les migrants en Italie, on est foutus, il y en aura toujours plus», a-t-il notamment estimé.

Alors que près de 7.000 migrants ont débarqué sur les côtes de l'île de Lampedusa, au sud de l'Italie, la présidente du conseil, Giorgia Meloni, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sont sur place ce dimanche afin de trouver des solutions pour éviter une «catastrophe humanitaire». Selon Nicolas Dupont-Aignan, la seule solution est de couper les flux migratoires en fermant les frontières.

«Si on continue à accueillir les migrants en Italie, on est foutus, il y en aura toujours plus, il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre», a affirmé le président de Débout la France dans le Grand Rendez-vous sur CNEWS et Europe 1.

Selon Nicolas Dupont-Aignan, la solution pour résoudre cette crise migratoire est de fermer les frontières et de bloquer tous les accès à l'Europe. Le député de l'Essonne estime qu'il ne faut pas accueillir des migrants pour les renvoyer dans leur pays après étude de leur cas, et de leur potentielle demande d'asile, mais qu'il faut simplement ne pas les laisser entrer dans l'Union européenne.

«Si vous ne dites pas stop, cela continuera», a-t-il conclu.