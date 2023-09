Nicolas Dupont-Aignan sur la hausse du prix de l’énergie : «J’accuse Bruno Le Maire de haute trahison»

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l’Essonne, a critiqué de manière très virulente le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, et l’a accusé de «haute trahison» sur le dossier de la crise énergétique dans le Grand Rendez-Vous CNEWS-Europe 1 ce dimanche.

Il lui incombe la hausse des prix de l’électricité. Ce dimanche matin, lors du Grand Rendez-Vous CNEWS-Europe 1, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l’Essonne, a accusé le ministre de l’Économie de «haute trahison» envers les Français.

«On est là face à l'escroquerie et à la haute trahison, j'accuse de haute trahison M. Bruno Le Maire», a-t-il déclaré. En cause : la possibilité pour les fournisseurs d’électricité d’acheter à bas coûts de l’électricité d’EDF, dont le tarif est fixé par l’État et s’élève à 42 euros le mégawatt-heure.

Ce dispositif, en place depuis 2010, s’appelle l’Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique (ARENH). Au total, environ 25% de la production d’EDF est ainsi revendue à d’autres fournisseurs.

«Ces opérateurs privés s’engraissent pour revendre à nos artisans, TPE, boulangers, sans bouclier tarifaire», a dénoncé Nicolas Dupont-Aignan. Selon lui, le gouvernement refuse de redonner sa «compétitivité» à l’énergie nucléaire française pour ne pas «mécontenter l’Allemagne», au détriment des Français.

Le député de l’Essonne a ainsi proposé la sortie du marché européen de l’énergie, et l’établissement d’un prix unique de l’électricité dans l’Hexagone «fondé sur le prix de notre électricité nucléaire». Il propose également une baisse généralisée de 30 centimes par litre d’essence, en baissant les marges des distributeurs et en supprimant la TVA sur le carburant.

Pour rappel, le crime de «haute trahison», qui n’existe plus tel quel dans le code pénal français, consiste en un manquement grave d’un chef d’État, incompatible avec l’exercice de son mandat, en une extrême déloyauté à l’égard de son pays, de son gouvernement ou de ses institutions. A la mi-journée ce dimanche, Bruno Le Maire n'avait pas réagi à cette sortie.