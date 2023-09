Nantes : quatre hommes tirent sur un tramway après une altercation avec le chauffeur

Quatre individus cagoulés sont montés dans un tramway avec des scooters, ce samedi soir, à Nantes. Alors que le chauffeur leur a demandé de sortir, les quatre hommes ont tiré sur la rame avec un pistolet de type airsoft. La société qui gère les transports à Nantes a déposé plainte et une enquête a été ouverte.

Un drame évité de justesse. Ce samedi 16 septembre, aux alentours de 1h20 du matin, quatre individus ont tenté de pénétrer en scooter dans une rame de tramway, au niveau de l'arrêt Romain Rolland, à Nantes. Alors qu'ils enfumaient toute la rame, le conducteur est venu leur demander de sortir, et ces derniers ont riposté en tirant à plusieurs reprises avec des pistolets airsoft contenant des billes de métal. Si aucun passager n'a été blessé, les dégâts matériels sur le tramway sont nombreux.

«C'est plutôt des airsoft bien gonflés, parce qu'il y a des airsoft standards que l'on peut acheter un peu partout avec des billes en plastique, mais là ils ont mis des billes métalliques», a déploré Nicolas Toquec, délégué FO Semitan.

Au total, six vitres du tramway ont été brisées, et un impact a notamment été relevé près de la cabine du conducteur, qui s'en est sorti avec une belle frayeur. Pas de blessés non plus chez la dizaine de passagers, mais le tramway, inutilisable, a été placé dans un hangar, à l'abri des regards.

Les habitants réclament plus de policiers

«Il faut plus de policiers dans les transports en commun à Nantes. Mais ce n'est pas aux mairies d'absorber cela. Monsieur Darmanin doit sortir les moyens et mettre de la police nationale dans les communes», alerte Nicolas Toquec.

Si la station de tramway n'est pas équipée de vidéosurveillance, les images des caméras situées à l'intérieur de la rame sont exploitées par les enquêteurs pour retrouver les auteurs des tirs. La société qui gère les transports à Nantes a déposé plainte et une enquête a été ouverte.