Fraude sociale : le YouTubeur Mertel se défend, son avocat met en avant ses «vulnérabilités psychiatriques»

Après avoir fièrement raconté comment frauder les aides sociales, le YouTubeur Mertel, par la voix de son avocat, affirme qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une reconnaissance d’escroquerie. Il affirme souffrir de «vulnérabilités psychiatriques».

Fraude ou véritable détresse ? Après le scandale provoqué par sa vidéo expliquant comment frauder certaines prestations sociales, la défense du YouTubeur Mertel répond. Dans un communiqué, son avocat, Me Chergui, affirme : «Cette vidéo n’est en rien une reconnaissance bravache d’une escroquerie aux aides sociales mais bien la preuve des importantes vulnérabilités psychiatriques connues par notre client».

Il a également indiqué que son client souffre de problèmes familiaux et professionnels. Le scandale provoqué par la vidéo dans laquelle il prétend percevoir 1.800 euros par mois «sans rien foutre» aurait même conduit à son hospitalisation hier matin, selon son avocat. Il a par ailleurs confirmé que son client percevait bien 1.800 euros par mois, mais que ces aides étaient liées à des handicaps bien réels.

«Ni un fraudeur ni un arnaqueur», selon l'avocat

Me Chergui dit connaître le YouTubeur Mertel depuis «des années», et assure que ce dernier n'est ni «un fraudeur ni un arnaqueur». Il «refuse que soit emblématisée sa provocation et que sa bravade, qu’il dit regretter, soit l’objet d’une récupération politique, portée par les contempteurs de tous les extrêmes», selon l'avocat.

Les réactions politiques ont cependant été nombreuses. Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics, a notamment annoncé mercredi qu’un délit de «promotion de la fraude» serait ajouté dans le projet de loi de finances 2024. La ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, a annoncé mardi sur X (ex-Twitter) avoir diligenté un contrôle de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour cette affaire.

Mertel s'est vanté dans sa vidéo des multiples fraudes qu'il a réalisées. «Tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour travailler, dans leur bulletin de paye, on enlève leur cotisation sociale qui paye mon AAH», se targuait-il. Il est par ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un prodiguant des conseils d'optimisation fiscale.