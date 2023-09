Le Conseil scientifique de l'Éducation nationale souligne l'inquiétante baisse de niveau en mathématiques des élèves lorsqu'ils entrent en classe de sixième.

Le niveau des écoliers en mathématiques décline. Le constat est même alarmant pour le Conseil scientifique de l’Éducation nationale, qui note une sensible baisse du niveau de mathématiques des élèves lors de leur entrée en sixième.

Pour le Syndicat national des collèges et lycées, il s’agit même d’une «crise des mathématiques» généralisée, au sein de l’Éducation nationale.

«Nous avons du mal dans le second degré à pourvoir les postes de professeurs de mathématiques. C’est parmi ces mêmes professeurs que l’on va trouver des formateurs en mathématiques pour les professeurs des écoles», s’est inquiété son président Jean-Rémi Girard.

Tous les milieux sociaux concernés

Ce déficit de compréhension concerne tous les milieux sociaux. En détail, 75 % des élèves en école privée et hors zones d'éducation prioritaire et 85 % des élèves en zone d'éducation prioritaire sont concernées, indique une étude du conseil scientifique de l’éducation.

Le syndicat national des collèges et des lycées se montre pessimiste pour certains élèves, pour qui il serait déjà trop tard : «Si on a des lacunes aussi importantes à l’entrée en sixième, on va avoir beaucoup de mal à les rattraper au collège, avec des effectifs par classe qui sont souvent très chargés et beaucoup moins d’heures de mathématiques au collège qu’à l’école primaire», a déploré Jean-Rémi Girard.

Afin de pallier ce retard, le conseil scientifique propose d’introduire plus tôt des concepts mathématiques, de manière intuitive et progressive.