Voiture de police attaquée à Paris : les images complètes de la scène

Ce samedi, dans le cadre d’une manifestation «contre les violences policières» à Paris, une voiture de police a été prise à partie par plusieurs manifestants. Une enquête a notamment été ouverte. Voici les images complètes de l’agression.

Des images inquiétantes. Alors qu’une manifestation «contre les violences policières» se tenait à Paris ce samedi, des policiers ont été agressés au sein de leur véhicule.

Sur les images de l’agression, on peut dans un premier temps apercevoir plusieurs policiers être alpagués par quelques manifestants. Ils sont hués, suivis, insultés et divers projectiles leur sont jetés dessus.

Pour s'extirper de cette situation, potentiellement dangereuse, ils ont alors décidé de rejoindre leur voiture. Mais, une fois dans le véhicule, les jets de projectiles se sont intensifiés.

Situation explosive

Le conducteur a rapidement démarré, mais le trafic étant bloqué par d’autres véhicules et par la foule, les manifestants ont pu continuer de suivre les policiers sans difficulté.

Plusieurs individus se sont alors mis à donner des coups de pied sur la carrosserie, et ce, à chaque arrêt de la voiture.

Las, un des policiers est sorti du véhicule et a dégainé son arme de fonction pour faire partir les agresseurs. «Bougez, bougez», leur a-t-il même ordonné. Sans résultat.

Les jets de projectiles n’ont pas cessé, et les insultes non plus. Le policier est alors remonté dans la voiture mais son collègue a démarré avant qu’il ne soit entièrement à l’intérieur. Sa jambe a été trainée pendant quelques secondes.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour «violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique». Les agresseurs risquent jusqu’à dix ans de prison.