Alcool : la nouvelle campagne de prévention à destination des jeunes fait polémique

La nouvelle campagne de Santé publique France pour sensibiliser à la consommation d'alcool chez les jeunes fait polémique. Plutôt que de mettre en garde contre les dangers de la boisson, la vidéo insiste sur les réflexes à adopter en cas de consommation. Certains médecins dénoncent un message trop léger.

Manger avant de boire, faire attention à ses amis, boire de l'eau entre les verres d'alcool, ne pas insister pour faire boire ses amis : voilà les conseils prodigués dans la nouvelle campagne de prévention contre les dangers liés à l'alcool, développée par Santé publique France à destination des jeunes de 17 à 25 ans. Une campagne qui fait polémique, selon certains médecins, en raison de son manque de fermeté et de ses messages qui ne dissuaderaient pas à la consommation.

Pour Santé publique France, l'idée de cette campagne est d'être pragmatique quant à la consommation d'alcool chez les jeunes et d'adapter son message pour être bien reçu et capter un maximum l'attention des adolescents. Une idée notamment validée par William Lowenstein, président de l'association SOS addictions : «Je trouve ça extraordinairement pragmatique, parce que c'est la première campagne qui permet de comprendre la réduction des risques liés à l'alcool depuis que les campagnes existent», précise l'addictologue.

Des campagnes adaptées pour les adolescents

«Évidemment que l'idéal serait une société sans drogue ni alcool, mais manque de chance, cela n'existe pas. Quant à dire "fumer tue" ou "boire trop d'alcool va vous tuer", à l'adolescence, on n'écoute pas ce type de messages parce qu'on se sent immortel», détaille William Lowenstein, qui explique s'agit en réalité de faire passer un message de manière à ce qu'il soit compris par les adolescents et en rapport avec la réalité de leur quotidien.

En 2022, 81% des jeunes de 17 ans ont déjà expérimenté l'alcool, selon une étude de Santé publique France, qui conclut également que les jeunes sont plus susceptibles de consommer avec excès cette substance psychoactive.