Éric Zemmour : «L'Occident est en danger de mort à cause d'une islamisation croissante dans nos pays»

Invité du Grand Rendez-vous sur CNEWS et Europe 1 ce dimanche 29 octobre, le président de Reconquête, Eric Zemmour, a estimé que «l’Occident est en danger de mort à cause d’une islamisation croissante dans nos pays».

Il veut que l’Occident «vive et survive». Tels ont été les mots prononcés par le président du parti Reconquête Eric Zemmour, invité du Grand Rendez-vous sur CNEWS et Europe 1 ce dimanche. Pour lui, «l’Occident est en danger de mort à cause d’une islamisation croissante dans nos pays».

«Je ne suis pas occidentaliste au sens où Dominique de Villepin l’emploie, où Georges Bush Junior l’employait, c’est-à-dire l’Occident qui veut imposer ses normes partout dans une logique néo-coloniale», a déclaré Eric Zemmour, avant d'ajouter : «En revanche, je veux simplement que l’Occident vive et survive et aujourd’hui, il es en danger de mort. Il est en danger de mort à cause d’une islamisation croissante dans tous nos pays».

La Turquie un ennemi ?

Interrogé sur «qui nous désuni ?», entre le Hamas, l’Islam, le président Turc ou encore l’islamisme, Eric Zemmour a simplement répondu qu’il s’agissait de la «civilisation islamique» selon ses termes.

«Cela fait beaucoup de monde, mais c’est ça qui est grave», a-t-il fustigé, affirmant par la suite que le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan était «faussement notre allié», faisant ici référence au conflit israélo-palestinien et les attaques du groupe terroriste du Hamas.

«Les Américains le protègent parce qu’ils nous rend beaucoup de services, si j’ose dire, mais franchement cela fait longtemps qu’il n’est plus notre allié (…) c’est le fourrier de l’islamisation en France», s’est indigné le président de Reconquête.